Waar wij namelijk vandaag over schrijven, is een game genaamd Spider Roulette. In dit party-spel zitten spelers rondom een tafel gevuld met van die typische plastic bekers die je op feestjes ziet. Alleen zit hier geen vloeistof in, maar verbergen enkele spinnen die je bespringen als je niet oplet. Om beurten moeten jullie een beker omdraaien en maar hopen dat je niet de pineut bent óf je gokt op een kaart die je kan redden, maar ook kan verdoemen.

Klinkt dit als een heerlijk spel om met vrienden te doen op een melige avond? Dan hebben we goed nieuws. Spider Roulette is gisteren verschenen op Steam en om diens launch te vieren, krijg je er nu 10% korting op. Daardoor betaal je tot 9 maart geen € 4,99, maar slechts € 4,49.