Dat antwoord is nu gekomen: het doek zal op 17 april gaan vallen. Spelers wordt geadviseerd hun COD Points voor die tijd te gebruiken, want eens de game offline gaat, zijn ze verloren en er zal geen restitutie worden gegeven voor ongebruikte punten.

Als een verklaring voor deze beslissing vertelt Activision op diens support-pagina dat de game niet meer aan diens verwachtingen kon voldoen voor mobiele spelers, zoals Warzone op de PC en consoles dat wel kon. Die versie blijft daarom ook voor de voorzienbare toekomst in de lucht.

Wie toch nog Call of Duty in zijn broekzak wil hebben, kan wel nog gewoon Call of Duty: Mobile spelen, welke ook een Battle Royale heeft. Al is dat natuurlijk niet helemaal hetzelfde.