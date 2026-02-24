Wat dit negatieve sentiment versterkte, was de opvolger die was aangewezen. Bond werd duidelijk klaargestoomd als zijn opvolger, maar nu ook zij uit beeld is, heeft Microsoft Asha Sharma de positie gegeven. Alleen zijn er een hoop twijfels over of zij de juiste keus is.

Er zijn natuurlijk een hoop redenen voor die twijfels, van pietluttig (haar geslacht bijvoorbeeld) tot gegrond. Zo is Sharma pas vrij recent bij Microsoft in dienst gekomen, waardoor een dergelijke promotie overhaast voelt. Meer dan dat is het echter haar achtergrond die zorgen opwekt. Sharma komt namelijk niet vanuit gaming bij Xbox binnen, maar vanuit de AI-tak van Microsoft. En als gamers ergens ondertussen beroerd van worden, dan is het wel AI, vooral in combinatie met games.

In een poging deze twijfels weg te nemen en zich als gamer te laten zien, trok Asha naar social media, waar ze mensen verzekerde dat ze geen AI driven games wil gaan maken en juist van het creatieve aspect van games houdt. Zo noemde ze bijvoorbeeld Firewatch als een voorbeeld van een game die ze kan waarderen. Ook deelde ze haar Xbox-profiel ter ondersteuning, al was dat misschien niet zo'n goed idee.

Zoals je kon verwachten, werd dit profiel uitvoering doorgespit en de bevindingen daarvan zijn niet in het voordeel van Sharma. Zo is het profiel pas 16 januari van dit jaar gemaakt, heeft het een hoop achievements gehaald in een korte tijdspanne en heeft ze in één week tijd 43 uur geklokt op allerlei korte games als Gone Home, A Short Hike en ook Firewatch om die op 100% te krijgen. Dat is meer dan ik game in menig week en ik speel ze met deadlines!

Combineer dit met het feit dat ze een CEO is, een baan die niet veel vrijheid geeft, vooral niet als je net het stokje overneemt, en de conclusie die mensen trekken, is dat ze geflest worden. Het account, en alles wat erop staat, lijkt een wanhopige poging om Asha's vuur onder de schenen te doven, maar heeft in plaats daarvan gediend als olie op het vuur. Niet dat wij dit beweren overigens, niet zonder hard bewijs, maar hoe het oogt valt niet te ontkennen.