Er zijn weinig namen in gaming zo bekend als Phil Spencer. Sinds hij CEO is van Xbox wist hij altijd gamers het gevoel te geven dat hijzelf een gamer was en niet zomaar iemand die investeerders wilde behagen. De laatste jaren kwam hij wel onder vuur te staan vanwege de enorme ontslagrondes die rond ging bij de studio's die Microsoft heeft.

IGN kwam met het nieuws dat er diverse e-mails rondgaan binnen Microsoft die zijn gelekt die wijzen op het feit dat Phil Spencer en Sarah Bond vertrekken. Zo zou de CEO van Microsoft Satya Nadella hebben aangeven: "Ik wil Phil bedanken voor zijn buitengewone leiderschap en samenwerking. Gedurende zijn 38 jaar bij Microsoft, waarvan 12 jaar als hoofd van Gaming, heeft Phil geholpen om te transformeren wat we doen en hoe we dat doen."

In een e-mail die Phil Spencer heeft gestuurd naar diverse medewerkers bij Microsoft geeft hij aan dat hij al enige tijd wilde stoppen en dat nu het moment gekomen is. "Afgelopen herfst vertelde ik Satya dat ik erover dacht om een stap terug te doen en een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Vanaf dat moment waren we het erover eens dat we deze overgang bewust zouden aanpakken, stabiliteit zouden waarborgen en de basis die we hebben opgebouwd zouden versterken."

De stabiliteit waar Phil Spencer het over heeft gaat volgens Microsoft gewaarborgd worden door Asha Sharma, die bekend is als de president van Microsoft's CoreAI-afdeling. Eerder was ze VP bij Meta en sinds 2024 is ze werkzaam bij de softwaregigant uit Seatle.

In een e-mail die zij gestuurd heeft geeft ze aan dat ze bewust is van het feit dat ze afkomt van een afdeling die zich bezigheid met AI en dat dit best wel wat vragen zal opwerpen bij de gamers: “Naarmate monetisatie en AI zich verder ontwikkelen en deze toekomst blijven beïnvloeden, zullen we niet streven naar kortetermijnefficiëntie of ons ecosysteem overspoelen met zielloze AI-rommel. Games zijn en blijven kunst, gemaakt door mensen en gecreëerd met de meest innovatieve technologie die wij bieden.”

Wat deze boodschap precies gaat betekenen moeten even afwachten wat er precies gaat gebeuren. Microsoft heeft inmiddels behoorlijk de reputatie dat ze nog weleens het één zeggen en het ander doen. Wat de toekomst zal bieden weten we niet.

Phil Spencer startte in 1988 bij Microsoft als stageloper en in de eerste jaren van zijn carriere was hij vooral betrokken bij het ontwerpen van diverse producten, terwijl de softwaremaker groter en groter werd. Hij stond bekend als een zeer fanatieke gamer binnen Microsoft en het was voor hem dan ook een kleine stap in de goede richting toen hij deelnam aan het team achter Xbox in 2001.

In maart 2014 kondigde CEO Satya Nadella aan dat Phil Spencer CEO zou worden van Xbox en nog diverse afdelingen die allemaal inmiddels weg zijn. Sindsdien werd hij het gezicht van Xbox. Onder zijn leiding werd Game Pass geïntroduceerd en werden de E3 presentaties opeens stukken interessanter.

Zijn hoogtepunt zal 2021 geweest zijn, toen Game Pass nog werkelijk een interessant concept was. Tijdens de E3 van dat jaar, die alleen virtueel was, werd opeens heel duidelijk wat je met Game Pass kon doen en het was een werkelijk feestje voor de liefhebber van games. Wil je weten hoe dit eruitzag? Bekijk onderstaande video.