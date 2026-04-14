Deze nieuwe hero vervoegt Emre, Soldier en andere hitscan-heroes, maar is uniek omwille van haar auto-aiming bullets. Kenmerkend is ook haar ultimate, waarbij Dorothy over haar vijanden heen vliegt en een salvo aan bommen dropt. Dit gecombineerd met haar kleine ult-charge-vereiste zal haar zeer aantrekkelijk maken voor damage-spelers.

Om Sierra's lore te introduceren, lanceerde Blizzard ook meteen Operation: Grand Mesa, een drieweeks narratief event. In plaats van de gebruikelijke uitdagingen werk je hier Tier- en Meta-challenges af om lore-items te ontgrendelen en meer te weten te komen over Sierra's verleden bij Talon. Die komt ook met een bijbehorende Rewards Pass met exclusieve items zoals Voice Lines, Name Cards en de zeldzame "Grand Mesa"-titel.

Post-match accolades zijn ook terug. Na de Play of the Game stem je nu op een teamgenoot of tegenstander die volgens jou het verschil maakte. De speler met de meeste stemmen krijgt een dynamische MVP-spotlight voor het einde van de match. Tijdens de spotlight kun je ook terug in voice chat springen om je MVP aan te moedigen, of zoals eerder waarschijnlijker, die uit te maken voor allerlei naars dat ik niet kan opnoemen.

Bekijk zeker de patchnotes, want er is heel wat meer aangepast in deze patch en er zijn zelfs een aantal verrassingen die de ontwikkelaars niet in de patch notes hebben gedocumenteerd.

De Season 2-trailer vind je hieronder.