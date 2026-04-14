Zoals ik al eerder deelde, is ver reizen niet bepaald mijn hobby. Gelukkig is Gent voor mij maar iets meer dan een uurtje rijden. Afgelopen zondag zat het ook nog eens mee: de weg naar FACTS was zo goed als leeg. Ook bij de Expo zelf was het rustig en had ik binnen no time een parkeerplek. Omdat ik het voorrecht had om als pers aanwezig te zijn, mocht ik bovendien al om 09:00 uur via de VIP-ingang naar binnen.

Voor elke fan wel wat te zien

Bij binnenkomst valt de enorme schaal van FACTS direct op. Een uitdaging voor de benen, maar een traktatie voor het oog. Het was de eerste minuten zelfs wat overweldigend: overal waar je keek stonden kraampjes met merchandise. Van anime-klassiekers als Dragon Ball tot horror-iconen zoals Evil Dead; werkelijk alles was aanwezig. De enige grote afwezige was spijtig genoeg Godzilla. Op een paar blu-rays na was er van de meest bekende Kaiju helaas geen spoor te bekennen.

Naast alle merchandise was er ook volop cosplay te bewonderen. Ik heb echt diep respect voor de tijd, moeite en het geld dat cosplayers in hun creaties steken. Zo liep er een Super Saiyan Blue Goku rond die er fantastisch uitzag en ook een Cloud Strife trok mijn aandacht. Ik heb geen idee of het een pruik was of een hele bus haarspray, maar zijn haar zat perfect!

Natuurlijk waren er ook speciale gasten, zoals acteurs Jared Padalecki (Supernatural) en Doug Jones (The Shape of Water). Of de line-up interessant is, verschilt natuurlijk per persoon. Hoewel ik Jared Padalecki graag wilde ontmoeten, vond ik zijn prijs voor een handtekening persoonlijk iets te gortig. Gelukkig was er nog een acteur die ik absoluut niet wilde missen: Eric Winter, bekend als Tim Bradford uit The Rookie. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik een selfie met hem heb kunnen scoren!