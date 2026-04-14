De gelekte gegevens bevatten vooral cijfers over Grand Theft Auto V en Red Dead Online. Uit de cijfers zou onder meer blijken dat er het laatste half jaar maar liefst 1,3 miljoen dollar per dag wordt verdiend aan GTA Online. Kotaku heeft al deze gegevens en statements, die onder andere waren gedeeld op GTA Forums, nagetrokken en komt tot de conclusie dat de gelekte cijfers kloppen. GTA Forums-lid Lexiture deelde onderstaande: Gem. wekelijkse omzet Red Dead Online: $507.193 GTA Online: $9.592.109 Gem. dagelijkse omzet Red Dead Online: N/A GTA Online: $1.319.322 Minimale wekelijkse omzet Red Dead Online: $316.112 GTA Online: $4.799.298 Maximale wekelijkse omzet Red Dead Online: $868.069 GTA Online: $27.889.761 Jaarlijkse schatting Red Dead Online: ~ $26,4M/jaar GTA Online: ~ $498,8M/jaar

Het mag duidelijk zijn dat GTA Online het meeste geld op plank weet te leggen. De game haalt bijna tien miljoen per week binnen. Red Dead Online is ‘slechts’ verantwoordelijk voor een half miljoen dollar per week. Hetzelfde lid deelde ook een overzicht met daarin hoeveel geld er per platform wordt uitgegeven in GTA Online en het aantal wekelijks actieve spelers. Deze vind je hier onder:

PS5 Wekelijkse actieve spelers: 3.474.021 Wekelijkse inkomsten: $4.486.346 PS4 Wekelijkse actieve spelers: 1.889.729 Wekelijkse inkomsten: $973.308 Xbox Series X Wekelijkse actieve spelers: 1.129.023 Wekelijkse inkomsten: $1.867.947 Xbox One Wekelijkse actieve spelers: 1.026.695 Wekelijkse inkomsten: $918.373 PC: Wekelijkse actieve spelers: 894.621 Wekelijkse inkomsten: $264.273