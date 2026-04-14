De gelekte gegevens bevatten vooral cijfers over Grand Theft Auto V en Red Dead Online. Uit de cijfers zou onder meer blijken dat er het laatste half jaar maar liefst 1,3 miljoen dollar per dag wordt verdiend aan GTA Online.
Kotaku heeft al deze gegevens en statements, die onder andere waren gedeeld op GTA Forums, nagetrokken en komt tot de conclusie dat de gelekte cijfers kloppen.
GTA Forums-lid Lexiture deelde onderstaande:
Gem. wekelijkse omzet
Red Dead Online: $507.193
GTA Online: $9.592.109
Gem. dagelijkse omzet
Red Dead Online: N/A
GTA Online: $1.319.322
Minimale wekelijkse omzet
Red Dead Online: $316.112
GTA Online: $4.799.298
Maximale wekelijkse omzet
Red Dead Online: $868.069
GTA Online: $27.889.761
Jaarlijkse schatting
Red Dead Online: ~ $26,4M/jaar
GTA Online: ~ $498,8M/jaar
Het mag duidelijk zijn dat GTA Online het meeste geld op plank weet te leggen. De game haalt bijna tien miljoen per week binnen. Red Dead Online is ‘slechts’ verantwoordelijk voor een half miljoen dollar per week.
Hetzelfde lid deelde ook een overzicht met daarin hoeveel geld er per platform wordt uitgegeven in GTA Online en het aantal wekelijks actieve spelers. Deze vind je hier onder:
PS5
Wekelijkse actieve spelers: 3.474.021
Wekelijkse inkomsten: $4.486.346
PS4
Wekelijkse actieve spelers: 1.889.729
Wekelijkse inkomsten: $973.308
Xbox Series X
Wekelijkse actieve spelers: 1.129.023
Wekelijkse inkomsten: $1.867.947
Xbox One
Wekelijkse actieve spelers: 1.026.695
Wekelijkse inkomsten: $918.373
PC:
Wekelijkse actieve spelers: 894.621
Wekelijkse inkomsten: $264.273
Hierbij valt vooral op dat de meeste spelers in het PlayStation ecosysteem zitten. De PC gamer laat het daarbij vooral afweten in zowel actieve spelers als in omzet. Met dat in het achterhoofd is het logisch dat er is gekozen om GTA VI eerst op de console uit te brengen.
In totaal hebben spelers tussen 2014 en 2024 meer dan vijf miljard dollar uitgegeven aan Shark Cards. Deze kaarten kunnen worden ingewisseld voor de in-game currency in GTA Online. Verder blijkt dat een klein percentage van de gamers verantwoordelijk is voor al deze omzet. In de periode van september vorig jaar tot april dit jaar blijkt dat slechts vier procent geld uitgeeft aan het spel.
De gelekte cijfers zijn echter niet bevestigd door Rockstar Games of Take-Two Interactive (het moederbedrijf van Rockstar). De verwachting is dat deze bevestiging er officieel ook nooit gaat komen. Rockstar Games heeft wel bevestigd dat er data is buitgemaakt.
