Op Metacritic heeft Pragmata een gemiddelde score van 86 punten. Dat is heel erg netjes, aangezien er 89 reviews zijn die zijn gepubliceerd, wat een hoog aantal is. Geen enkele review is echt negatief.

Zo vindt Forbes het een erg frisse inbreng voor een moderne third-person shooter. De combat is uniek en het ziet er prachtig uit. Bij Game Rant zijn ze minder positief. Zij geven aan dat de game sterk start, maar naarmate de game vordert, weten ze de kwaliteit niet vast te houden.

Wat op Metacritic vooral opvalt, is het gemiddelde cijfer op de Nintendo Switch 2. Daar is het gemiddelde cijfer 89 punten. Er zijn zestien reviews geschreven en die zijn ook allemaal zeer positief.

Op OpenCritic zijn de cijfers niet minder. Daar zijn 107 critici geweest die een review hebben becijferd en daar is het cijfer 87 punten. Dat is zeker geen slecht oordeel.

Pragmata zal uitkomen op 17 april op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en op de PC.