In Inner Voice nemen de duistere gedachten van Booker echter een wel heel tastbare vorm aan. Wanneer hij zichzelf dreigt te verliezen in de herinneringen van zijn overleden Diana, verliest hij zichzelf letterlijk in een wereld waar logica ver te zoeken is. Toch is deze wereld niet volledig willekeurig. Naarmate je het doorkruist en de raadsels in diens omgevingen oplost, komt een waarheid boven water die deze uiterst persoonlijke reis context geeft. Of dat is in ieder geval wat de ontwikkelaar achter het spel beweert.

Het probleem bij een concept als deze, is dat het altijd heel moeilijk is om in te schatten hoe het aanslaat bij spelers. En hoewel we dat pas gaan ontdekken wanneer het later dit jaar verschijnt, kun je nu al een voorproefje krijgen middels de kersverse demo op Steam.