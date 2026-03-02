Rockstar heeft zojuist hun wekelijkse update gepubliceerd voor Online en deze benadrukt dat dit jouw laatste kans is om te profiteren van het Lunar Year Event, waarin je drie keer zoveel GTA$ en RP voor de thema Stunt Races krijgt. Ook dien je vóór vier maart in te loggen als je het gratis T-shirt, de gratis maskers en de gratis tattoos wil hebben. Bovendien heb je net zo lang om de 36 collectibles in Los Santos te vinden voor meer GTA$ en RP én de speciale beloning voor zij die allemaal weten te vinden.

Hiernaast zijn er natuurlijk ook andere methodes om extra geld te scoren. Je krijgt bijvoorbeeld deze week drie keer zoveel GTA$ en RP voor Drift Races (met een extra bonus van GTA$ 100.000 als je er drie doet) en de Community Race Series, dubbel zoveel beloningen voor Sumo en Sumo Remix, evenals Biker Weed Sell Missions en zelfs vier keer zoveel GTA$ en RP voor Exotic Exports. En voltooi je een Robbery Contract op het vacaturebord van de Auto Shop? Dan krijg je een bonus van $300.000.

Natuurlijk wil je dit geld ook ergens aan uitgeven en ook op dat front is er voldoende te melden. Zo is er de gloednieuwe Shitzu Keitora om in te racen en bespaar je ook 30% op Drift Tuning Upgrades. Hiernaast zijn de Weed Farms en diens upgrades 40% goedkoper en krijg je 30% korting op de Dinka Jester RR, Fathom FR36, Dinka Chavos V6, Declasse Drift Yosemite, Buckingham Howard NX-25, Zirconium Journey II, Bravado Gauntlet Hellfire, RUNE Cheburek en Karin Futo.

Zie je liever dingen gratis die je niet kan stelen? Dan kun je een gratis LS Car Meet-lidmaatschap scoren samen met vijf LS Cap Meet Rep, een gratis Maibatsu Penumbra FF met tijdelijke LS Car Meet Vanity Plate na het voltooien van de Salvage Yard Robbery, en een gratis Dinka Blista Kanjo en Declasse Drift Walton L35 als je simpelweg deze week speelt. Daar stopt het echter niet. Wie een Drift Race voltooit in de Annis Euro krijgt de Manga Classic Livery en wie drie willekeurige Drift Races voltooid krijgt de Bright Manor Racing Suit.

Ben je lid van GTA+? Dan krijg je hiernaast ook nog 50% korting op de Precision Rifle en 30% korting op de Stun Gun én gratis een Dewbauchee Champion, terugkerende Pink Chameleon Paints, een LS Golf Club Varsity Jacket, 2x GTA$ en RP voor alle Security Contracts, Drift Races en Stunt Races.

Er is dus meer dan genoeg te doen deze week!