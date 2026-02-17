Dobbel Dungeon is in dat opzicht niet anders, maar toch kun je nu met zekerheid scoren als je naar de game zijn Steam-pagina gaat. Om de launch te vieren, kun je nu immers het spel met 10% korting scoren tot 2 maart. Dit betekent dat je € 2,- bespaart. Niet fenomenaal, maar gezien de reviews tot nu toe niet slecht zijn, is het niet ondenkbaar dat de game op menig wishlist zal belanden. En in zo'n geval kan een kleine besparing al leuk meegenomen zijn.

Wil je de game liever zelf proberen? Dat kan! Met de launch is ook de demo van een update voorzien. Deze nieuwe demo reflecteert de launch-versie van het spel en progressie die erin gemaakt is, kan daarom worden meegenomen. Anderzijds betekent dit dus ook dat oude demo saves helaas niet langer comptabel zijn.