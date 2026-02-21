Wie in die game achter de Black Hinox monsters aan ging in de hoop de Hinox Monster Medal te scoren, had echter kans er bedrogen uit te komen. Door een bug in het spel gebeurde het soms dat de Black Hinox in Hyrule Castle verslagen werd, maar niet als dusdanig geregistreerd werd. En dat terwijl die niet respawned. Spelers konden hierdoor effectief de medaille niet meer halen. Let echter op de verleden tijd.

Nintendo heeft update 1.4.3 uitgerold voor Tears of the Kingdom, die specifiek deze bug adresseert. Niet enkel dat, maar je hoeft het monster niet opnieuw te verslaan, maar krijgt na het downloaden van de update direct de medaille. Wel zo fijn.