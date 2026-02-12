Deze nieuwe game heet daarom Kena: Scars of Kosmora en speelt zich jaren na Bridge of Spirits af. Kena is gegroeid in haar rol als een spirit guide en heeft haar werkzaamheden uitgebreid. Niet langer beperkt ze zich tot de doden, maar nu helpt ze ook de levenden.

Ook op het slagveld heeft de ervaring haar goed gedaan, zoals valt te zien in de trailer. Combat is vloeiender en nu al zien we duidelijk dat haar moveset uitgebreider is. Dat belooft dus wat, al zullen we nog wel even moeten wachten. Want hoewel we weten dat Kena: Scars of Kosmora naar PC en PlayStation 5 komt, weten we nog niet wanneer dat gebeurt.