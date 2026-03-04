Deze crossover gaat pas komende week van start, maar dankzij de publicatie van artwork op de social media-kanalen van de game, weten we nu al welke karakters een extra outfit gaan krijgen.

Zoals je hieronder kan zien, zal femme fatale 2B door Kiriko tot leven worden gebracht, terwijl Wuyang sidekick 9S mag spelen. Soms vriend en soms vijand A2 mag door Vendetta worden vertolkt, terwijl Liveweaver en Mercy respectievelijke Adam en Commander White op zich nemen.

Hoewel fans van de beide series over het algemeen positief reageren, zijn er ook gamers gepikeerd over het feit dat wederom Mercy en Kiriko in de spotlights worden gezet. De twee dames hebben grote marketingwaarde en worden als gevolg vaak bij dit soort dingen naar voren geschoven, maar het gevolg is dat een karakter als Widowmaker, Genji of Mei maar zelden aan bod komt bij dergelijke crossovers. Dat vier van de vijf karakters in deze ronde bovendien een support-rol vervullen, helpt ook niet, daar sommige zich volledig toeleggen op bijvoorbeeld tanken of DPS. Iets zegt me echter dat hier voorlopig niet echt vernadering in zal komen.