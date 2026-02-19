En nu weten we eindelijk wie de rol van Amy Rose op zich zal nemen: namelijk niemand minder dan de actrice Kristen Bell (Veronica Mars), die geen onbekende is met het inspreken van rollen. Ze heeft onder andere de stem van Anna in Frozen en Kingdom Hearts 3, en de stem (en de mocap gedaan) van Lucy Stillman in Assassin's Creed 1 tot en met Assassin's Creed Brotherhood ingesproken.

Sonic the Hedgehog 4 zal 19 maart 2027 in de bioscopen te zien zijn.