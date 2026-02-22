Want streamer SLOplays heeft namelijk opgemerkt dat het YouTube-kanaal van Bandai Namco South Asia een playlist heeft aangemaakt waarbij ze Dragon Ball: Age 1000 als Dragon Ball Xenoverse 3 aankaarten. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de medewerker van Bandai Namco die deze playlist heeft aangemaakt, gewoonweg een fout heeft gemaakt met het benoemen van de video. Maar als we kijken naar Dragon Ball Xenoverse 2, was dat ook een game die zich in de toekomst van het Dragon Ball-universum afspeelde. Dus het is heel goed mogelijk dat Dragon Ball: Age 1000 wel degelijk Dragon Ball Xenoverse 3 is.