Want streamer SLOplays heeft namelijk opgemerkt dat het YouTube-kanaal van Bandai Namco South Asia een playlist heeft aangemaakt waarbij ze Dragon Ball: Age 1000 als Dragon Ball Xenoverse 3 aankaarten. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de medewerker van Bandai Namco die deze playlist heeft aangemaakt, gewoonweg een fout heeft gemaakt met het benoemen van de video. Maar als we kijken naar Dragon Ball Xenoverse 2, was dat ook een game die zich in de toekomst van het Dragon Ball-universum afspeelde. Dus het is heel goed mogelijk dat Dragon Ball: Age 1000 wel degelijk Dragon Ball Xenoverse 3 is.
Hopelijk zullen we tijdens het Dragon Ball Games Battle Hour 2026-event, dat op 18 en 19 april 2026 gehouden zal worden, meer te weten komen over de game en of het daadwerkelijk om Dragon Ball: Xenoverse 3 gaat of om een originele titel.
