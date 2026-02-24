Deze game gebaseerd op de legendes van Koning Arthur, zal op 31 maart 2026 verschijnen op Steam. Dit betekent dat spelers in iets meer dan een maand tijd aan de slag kunnen met een game die oogt alsof het zo uit middeleeuwse kunststukken is weggelopen en die tijd ook probeert te vangen middels de gameplay en het verhaal. Onderwerpen als loyaliteit en verraad, haat en liefde, maar ook gerechtigheid en de perikelen van een heerser staan centraal wanneer je niet jouw koene ridders aanstuurt op het slagveld. Of zoals Yan Pepin, Director bij Artifice Studio het zegt:

''Met Legends of the Round Table wilden we weg gaan van de typische RPG power fantasy en in plaats daarvan de focus leggen op de middeleeuwse idealen van ridders die gedreven zijn door eer en morele plichten. Ons team in Quebec heeft jaren gespendeerd aan het maken van een turn-based-ervaring waarin elk aspect van de avonturen geworteld zijn in de ridderlijke code van eer die deze helden aanstuurde. We zijn ontzettend blij om eindelijk spelers hun eigen versie van de Arthuriaanse legendes te zien maken.''