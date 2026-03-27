In deze game krijgen Bluey en haar zusje Bingo de fotocamera van hun vader in handen, en die kans laten ze natuurlijk niet onbenut! Spelers gaan op pad om de leukste momenten vast te leggen. Je bezoekt niet alleen bekende plekken uit de animatieserie, maar ontdekt ook locaties die nog nooit eerder op tv te zien zijn geweest.

Het doel is simpel maar effectief: maak foto's van grappige situaties zoals een kletsnatte vader en leg verschillende dieren vast in unieke poses. Al deze kiekjes kun je vervolgens verzamelen in je eigen digitale plakboek. Voor de echte speurneuzen zijn er bovendien maar liefst 100 verzamelobjecten verstopt in de wereld.

Bluey's Happy Snaps staat gepland voor eind 2026 en komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en PC.