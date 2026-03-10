War on Wheels is de, zojuist aangekondigde, game waarvan de reveal trailer en de Steam-productpagina zojuist zijn gelanceerd. War on Wheels is een moderne, tactische, turn-based car combat-game van de Ierse developer Psychic Software.

Met een unieke toepassing van gelijktijdige turn-based, physics-based voertuiggevechten, biedt War on Wheels een diepe, tactische ervaring waarin terrein, momentum, snelheid en voertuigbesturing net zo belangrijk zijn als wapens en armor.

Het spel speelt zich af in het jaar 2100, 75 jaar nadat een catastrofale gebeurtenis vanuit de zon onze planeet heeft verwoest. Je geeft als speler leiding aan een bedrijf dat zich een weg baant door de chaotische politiek de Badlands.

Tijdens gevechten bestuur je meerdere voertuigen en geef je ze tegelijkertijd orders, waarbij je rekening moet houden met het momentum van de voertuigen en het terrein. Je beheert de controle over de banden, acceleratie, soorten ondergrond, dekking, terugslag van wapens en de armor van elk voertuig.

Later dit jaar verschijnt er een demo van War on Wheels. De game is voorlopig alleen in ontwikkeling voor de PC, maar plannen voor andere platformen zijn al in ontwikkeling. Je kunt de game vanaf nu 'wishlisten' op Steam en hieronder kun je de reveal trailer bekijken.

Wat vind jij van de combinatie van Mad Max en turn-based gevechten zoals bijvoorbeeld in Clair Obscure: expedition 33?