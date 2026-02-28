Dit weekend is de Marathon Server Slam, feitelijk een gratis voorproefje om spelers lekker te maken en een stress test op de infrastructuur die straks alle online componenten draaiende moet houden. En die trekt behoorlijk wat bekijks. Alleen op Steam al is een piek van 143.621 gelijktijdige spelers bereikt en als je daar PlayStation 5 en Xbox Series X|S nog bij optelt, kan makkelijk worden gesteld dat honderdduizenden spelers de game hebben geprobeerd. Er is dus in ieder geval meer interesse dat je zou denken gezien de geluiden voor release.

Uiteraard weten we ook dat dit geen garantie is voor een succesvolle release. Niet iedereen die de gratis Server Slam heeft gespeeld, zal tevreden zijn met wat ze hebben gezien. Ook niet iedereen zal bereid zijn komende week € 39,99 uit te geven en zal bijvoorbeeld een sale afwachten. En anderen kijken de kat uit de boom, gezien hoe kort de levens van sommige live services recent zijn.

Bungie laat zich in ieder geval van zijn beste kant zien tijdens de Server Slam door te reageren op feedback, pijnpunten te erkennen en mensen actief uit te nodigen om via hun Discord in gesprek te gaan over hun bevindingen. Wat in ieder geval veel aan bod komt, is de User Interface. Spelers noemen het rommelig, verwarrend en overvol, iets wat Bungie ook erkent heeft.

Waar het tevens op gereageerd heeft, is op mensen die aangeven te weinig PvP te ervaren. Het deelde daarom enkele tips: “Perimeter (Beginner) infiltreert bewust minder Runners,” aldus Bungie. “Ga naar Perimeter en daarna naar de Dire Marsh voor meer uitdaging. Daarnaast zijn de UESC dodelijker dan je misschien denkt en vegen ze je van de map (waardoor de PvP-kansen in de lobby afnemen) als je ze laat zwermen.”