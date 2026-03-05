Dit doet zij door de codename bekend te maken: "Project Helix". Het is opvallend dat dit via een social media post gebeurd, want het officiële nieuwskanaal van Xbox rept er op het moment van schrijven nog met geen woord over.

Tegelijk bevat het bericht een stukje belangrijke informatie die we inmiddels al wel hadden begrepen tussen de regels door, maar nu voor het eerst letterlijk door Team Xbox wordt uitgesproken. Project Helix zal Xbox en PC games gaan ondersteunen!

De timing is overigens niet heel gek, volgende week zal Microsoft aanwezig zijn op de Game Developers Conference (GDC). Het is dan aannemelijk dat er meer over dit project verteld gaat worden en dan is het bijna niet meer mogelijk om het onder de pet te houden.