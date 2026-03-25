Het geval wilt namelijk dat ergens na de hiervoor benoemde introductie van Windows 8, Microsoft Casual Games (de studio onder de Xbox-paraplu) aan hun gebruikers vroeg wat de volgende game moet zijn waar ze aan moeten werken. Ze pakten groots uit, hadden een redelijke cringy video geproduceerd waar de medewerkers hun ideeën presenteerden. Als je het aandurft hebben we de video hieronder voor je ingevoegd.

De fans konden vervolgens stemmen op hun favoriet en de geschiedenis leert ons dat Microsoft Ultimate Word Games hier als winnaar uitgekomen is. Dit betekende dat Microsoft Casino Collection, Microsoft Chess, Microsoft Hearts en Microsoft Bubble het hadden afgelegd en nooit meer het levenslicht zouden zien. In ieder geval niet als native PC-versie, want een aantal van deze games zijn uiteindelijk via de MSN games portal uitgebracht.

Tot nu toe dan, want op de Microsoft Store is nu opeens een Xbox-enabled versie van Microsoft Bubble opgedoken.