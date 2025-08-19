De crossover gaat de Monter Hunter Wilds-wereld in. Eerder gebeurde dat ook al met Monster Hunter World. Eind september kun je aan de gang!
Bekijk hieronder de trailer!
Monster Hunter Wilds gaat een crossover krijgen met een andere zeer langlopende en bekende franchise, namelijk Final Fantasy XIV online.
De crossover gaat de Monter Hunter Wilds-wereld in. Eerder gebeurde dat ook al met Monster Hunter World. Eind september kun je aan de gang!
Bekijk hieronder de trailer!
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie