De Legacy Kollection is natuurlijk vooral bedoeld voor de echte fans en de liefhebber van de wat oudere fighting games. Hieronder vindt je een lijst met de games die vertegenwoordigd zijn in de Legacy Kollection:

Mortal Kombat – 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)

Mortal Kombat II – 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)

Mortal Kombat 3 – 1995 (Arcade, SNES, Genesis)

Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)

Mortal Kombat Trilogy – 1996 (PlayStation)

Mortal Kombat 4 – 1997 (Arcade)

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero – 1997 (PlayStation)

Mortal Kombat Special Forces – 2000 (PlayStation)

Mortal Kombat Advance – 2001 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero en Mortal Kombat Special Forces zijn de twee games die direct het meest in het oog springen en bij de onthulling ook een speciale vermelding kregen. Deze twee Mortal Kombat games zijn namelijk vrij zeldzaam en al meerdere decennia zeer moeilijk te verkrijgen.

Naast bovenstaande games bevat de Legacy Kollection ook een aantal verbeteringen, zoals onder meer een terugspoelfunctie, on-screen movelists en een trainer-mode die je helpt je kombo's te perfectioneren. Een andere leuke feature is de Fatality Trainer: hiermee kun je de fatalities oefenen en deze je eigen maken.

Als laatste lichten we nog even Ultimate Mortal Kombat 3 uit. Deze was sinds 1997 niet meer speelbaar. Deze arcade versie maakte gebruik van Midway's WaveNet online matchmaking-service. Nu is deze versie voor het eerst geëmuleerd en kan hij worden gespeeld op jouw eigen PC of console.

Mortal Kombat Legacy Kollection komt dit jaar uit op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch.