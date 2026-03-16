Vandaag maken we kennis met een aantal nieuwe gezichten die de cast komen versterken in terugkerende rollen. Zo verwelkomen we Noomi Rapace, de ster uit de originele Millennium-trilogie en Prometheus. Ze krijgt gezelschap van Corrado Invernizzi (Indiana Jones and the Dial of Destiny) en Sean Harris, die naast zijn rol in Prometheus ook schitterde als antagonist in de Mission: Impossible-reeks. Tot slot voegt ook de Franse acteur Ramzy Bedia zich bij de groep.

Ondanks de indrukwekkende cast is er over de personages en het plot nog weinig bekend. Het grootste vraagteken blijft het tijdperk, al doen geruchten over keizer Nero al langer de ronde. Dat zou betekenen dat de serie zich richt op de vroege strijd tussen de Hidden Ones en de Order of Ancients, nog voordat de bekende Assassins en Templars ten tonele verschenen.

