In Star Wars: Galactic Racer stap je in de schoenen van Shade, een piloot en coureur die meedoet aan de Galactic League, een onofficiële racecompetitie in de Outer Rim. Hij neemt het onder andere op tegen Kestar Bool, tegen wie hij een persoonlijke wrok heeft. Het racen doe je in verschillende voertuigen, zoals speederbikes, landspeeders en uiteraard ook met podracers.

Naast een campaign-modus zal de game ook nog andere gamemodi hebben, zoals een multiplayermodus waarin je het tegen elf andere spelers opneemt om voor eens en altijd te bepalen wie de beste coureur is in a galaxy far, far away. Daarnaast is er een arcademodus waar time trials centraal staan, en dan is er ook nog een scenarios mode, waarin je onder unieke omstandigheden moet racen. Deze modus zal al je skills tot het uiterste testen.

De game staat gepland voor een release in 2026, maar een exacte datum is nog niet bekend. Voor welke platformen het uit moet komen, is wel bekend: Star Wars: Galactic Racer zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.