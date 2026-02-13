We hebben het hier over God of War: Sons of Sparta. De game vertelt het verhaal van de twee broers Kratos en Deimos. De game speelt zich af in de jeugdjaren van Kratos en draait om de verdwijning van een legermaatje uit het Spartaanse leger. Kratos en Deimos gaan samen naar hem op zoek en zullen al hun vaardigheden en kennis van het Spartaanse leger moeten gebruiken om de omgevingspuzzels, gevechten en baasgevechten goed te doorstaan. De game is daarnaast een ode aan de 2D games van weleer in een kenmerkende retro-pixelstijl ontwikkeld door Mega Cat Studios.

God of War: Sons of Sparta is vanaf nu verkrijgbaar voor €29,99 in de PlayStation Store en je kunt hieronder de trailer bekijken!