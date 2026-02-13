Over iets minder dan een half jaar mogen we aan de gang met de nieuwe game van Gamefreak. 4 Augustus verschijnt Beast of Reincarnation voor de PlayStation 5, PC en Xbox Series X|S.

De trailer, die je hieronder uiteraard kunt terugvinden, heeft zowel een actievolle als een emotionele lading. Daarnaast zie je ook wat gameplay voorbij komen. De game stond al op mijn watchlist voor dit jaar, maar na het zien van de trailer heeft ie zijn plekje daarin verstevigt!

Bekijk naast de nieuwe trailer ook nog even de Dev Diary eronder.