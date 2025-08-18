Die latency zou volgens NVIDIA's eigen testen tot onder de dertig milliseconden kunnen dalen als het wordt gebruikt op 1080p met 360FPS in combinatie met NVIDIA Reflex.

''De NVIDIA Blackwell architectuur, een van 's werelds belangrijkste grafische innovaties, naar GeForce NOW brengen staat voor een van de grootste sprongen in cloud gaming ooit,'' vertelt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. ''Met Blackwell kan GeForce NOW nog mooiere graphics bieden, de snelste framerates en verwaarloosbare latency om elk apparaat in een gaming rig van de hoogste kwaliteit te veranderen dat de strijd aan kan gaan met nagenoeg elk product dat vandaag de dag op de markt is.''

En voor wie zelfs dat nog niet genoeg is, is er een gloednieuwe Cinematic Quality Streaming mode, waarmee je kleuren krijgt die meer van het scherm spatten van ooit tevoren, zonder in te boeten aan de scherpte van de graphics of de stabiliteit van de stream. Het verschil kun je zien op de vergelijking hieronder, waarvoor Black Myth Wukong werd gebruikt. En het mooiste van alles? De prijs van een abonnement blijft hetzelfde, al krijg je deze upgrades wel enkel bij de Ultimate tier.

In een speciale NVIDIA briefing die GameQuarter bij mocht wonen, kondigde de hardware-fabrikant aan dat het diens GeForce NOW-dienst komende maand gaat voorzien van een flinke upgrade. De Blackwell-architectuur komt naar de streaming-dienst dankzij de integratie van GeForce 5080-klasse GPU in dienst cloud-diensten. Hierdoor kunnen spelers voor het eerst gebruik maken van NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Generation in combinatie met 5K en 120FPS, Full Ray Tracing met Neural Rendering en Mega Geometry. Dat is tot wel 280% meer frames per seconde ten opzichte van de vorige setup met de 4080-klasse, dankzij de rekenkracht van 62 teraflops en een 48GB frame buffer in combinatie met AI tools.

Een belangrijk voordeel van streaming, is dat je zelf niet de hardware nodig hebt om intensieve games te hoeven draaien. Maar dan heb je natuurlijk wel devices nodig die de stream kunnen ontvangen. Ook daar is aan gedacht. NVIDIA zal spoedig de Steam Deck ondersteunen met 90FPS streaming en de Lenovo Legion Go S zelfs met 120FPS. Hiernaast kunnen specifieke schermen van LG met een speciale app ook de streams ontvangen met 4K en 120FPS met HDR op LG TV's en 5K met 120 FPS op OLED-monitoren van het merk. Ook worden spoedig racing sturen van Logitech ondersteund, inclusief alle haptics die ze bevatten. Uitbreiding naar andere merken is nog niet aan de orde.

Natuurlijk heb je niets aan dit alles, als je geen games hebt om te spelen. Met de toevoeging van titels als Arc Raiders, Dying Light: The Beast, The Outer Worlds 2, Hell Is Us, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Call of Duty: Black Ops 7 en Borderlands 4, zijn grote aankomende titels spoedig onderdeel van de snel groeiende GeForce-bibliotheek van ruim 2300 games, waar dankzij de upgrades meer titels dan ooit hun plekje in kunnen vinden.

''NVIDIA's door Blackwell aangedreven GeForce NOW upgrade is een game-changer voor Gearbox, welke de gameplay-ervaring enorm verbeterd voor onze spelers,'' legt Vice President of Strategic Partnerships Brain Burleson van Gearbox Entertainment uit. ''GeForce NOW brengt de games en universums die ze tonen naar vrijwel elk scherm dat je je kunt bedenken, zodat elk detail waar we aan gewerkt hebben zichtbaar is. We zijn trots om onderdeel te zijn van het volgende tijdperk van cloud gaming.''

Tymon Sketala, Franchise Director van Dying Light bij Techland beaamt dit: ''Castor Woods in Dying Light: The Beast is een van de mooiste werelden die we ooit gemaakt hebben, met enorme verbeteringen aan de dynamische verlichting, physics en graphics. Met GeForce NOW's Blackwell-architectuur zullen deze verbeteringen beschikbaar zijn voor meer spelers ooit, zelfs voor zij die geen high-end PC thuis hebben staan.''

Natuurlijk is 2300 games slechts een fractie van alle titels die je kunt vinden op platformen als Steam, GOG, Epic Games en STOVE. Daarom introduceert het bedrijf ook Install-to-Play. Met deze nieuwe optie kun je games installeren op de cloud-diensten van NVIDIA, waarbij iedere abonnee 100GB een opslag krijg. Daar zit echter wel een kanttekening aan.

Deze 100GB is single session storage, hetgeen betekent dat NVIDIA de game verwijderd als je klaar bent met spelen. Wil je de content behouden en niet hoeven wachten op een download voor het spelen? Dan zal je persistent storage moeten kopen voor $2.99 (200GB), $4.99 (500GB) of $7.99 (1TB) per maand. De games en toebehoren zullen dan blijven staan, zodat je ze overal kunt spelen. Bovendien kan je niet alles installeren, maar enkele een selecte lijst van 2200 titels (voor nu). Toch wordt hiermee het aantal games dat de dienst ondersteund in een klap bijna verdubbeld. Zo ook die van Nightdive Studios, welke graag ook nog wat wilden zeggen via Vice President of Business Development Larry Kuperman:

''Zien hoeveel AAA-titels en indie games arriveren op GeForce NOW is een win-win-situatie voor zowel studios als gamers. De GeForce NOW-bibliotheek uitbreiden met duizenden aanvullende Steam-titels, betekent dat meer gamers dan ooit onze werelden kunnen ervaren, naadloos en direct op nagenoeg elk apparaat, voor een ware PC-ervaring in de cloud.''

Dit alles zal in september beschikbaar komen voor het publiek, maar wie deze week in Keulen vertoeft kan er al voorproefjes van zien op de beursvloer. Een deel van onze redactie rent daar ook rond, dus wie weet spot je ons daar.