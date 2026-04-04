Na de annulering van The Last of Us Online is Vinit Agarwal verhuisd naar Japan om daar een nieuwe studio op te richten, vertelt de ontwikkelaar aan de interviewer Lance E. Lee in zijn podcast. Het is een interview over het leven van de ontwikkelaar, maar een belangrijk deel ervan gaat over de ontwikkeling van The Last of Us Online. In het interview vertelt Agarwal dat de game ruim tachtig procent volledig was voor hij werd geannuleerd.

Ook vertelt Agarwal meer over het mislukte beleid van Sony om meer live service games te gaan maken. Dit gebeurde rond de gloriedagen van de coronapandemie en veel mensen hun sociale leven stil kwam te staan. Dit loste ze op door het spelen van games. De populariteit nam toen toe en Sony kwam toen met de gedachte dat ze veel live-service games wilden maken.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en zijn de restricties verdwenen, met alle gevolgen van dien. Mensen gaan weer gezellig uit eten en met elkaar allemaal leuke dingen. Games zijn terug waar ze waren en vanuit Naughty Dog moest er een keuze worden gemaakt. Of ze stopten nog veel bedrijfsfondsen in The Last of Us Online of het project werd geannuleerd. Helaas voor Vinit Agarwal werd het de tweede.

"Kort gezegd moest er op een gegeven moment een keuze worden gemaakt. Oké, maken we deze game of de volgende game waar Neil Druckmann, de directeur van het bedrijf, de leiding over had? En dus kun je wel begrijpen wat er gebeurde. Ze moesten kiezen voor de game die de broodwinning van de studio was, in plaats van deze experimentele game waar ik aan werkte en waarvan ik dacht dat die echt groot zou worden, maar die helaas nooit het daglicht zag. Dat was een verschrikkelijk moment voor mij, want ik had zeven jaar aan die game gewerkt en het was hartverscheurend. Ik herinner me dat ik er eerlijk gezegd pas 24 uur voordat het aan het publiek werd aangekondigd, achterkwam dat het werd geannuleerd. Zo kwam ik erachter dat de game werd geannuleerd en het was gewoon jammer, maar ze moesten het doen, omdat ze de berichtgeving onder controle moesten houden."

Het is alweer een poosje geleden dat we iets hebben gehoord van Naughty Dog over Intergalactic. Tijdens de game awards van 2024 werd een trailer getoond, maar daarna werd het stil rond de game. Dat is niet zo vreemd. Het gebeurt vaker dat games heel vroeg worden aangekondigd en dat jaren later pas er iets van gameplay getoond kan worden. Wanneer we echt nieuws kunnen verwachten over deze game is onbekend.

