In Cities: Skylines bouw je jouw eigen stad, maar wat is nu een metropool zonder sportevenementen, Met Race Day kun je zelf een parcours uitzetten, waarop vervolgens allerlei evenementen kunnen worden georganiseerd. Denk daarbij aan hardloopwedstrijden, wielerrondes en een Grand Prix.

De mogelijkheden zijn daarbij enorm. Regel jij bijvoorbeeld voldoende tribunes en weet jij de inkomsten en uitgaven goed te managen? Denk ook vooral even aan de bewoners van je stad, want zij worden graag geëntertaind.

Om Cities: Skylines - Race Day te spellen moet je in het bezit zijn van de base game.