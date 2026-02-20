De 2.0-versie van dat spel is gelanceerd en haalde een hoop weg, een ongebruikelijke beslissing. Daarom heeft men bij Outerdawn besloten Creative Director Gustav Seymore voor een camera te zetten en uit te leggen waaronder zaken als de Origin Story en slapende goblins zijn verwijderd. Je kunt de video in kwestie hieronder vinden, maar waar het in het kort op neerkomt, is dat men features heeft verwijderd die onvoldoende aansloegen bij spelers of voor te veel frustratie zorgden. Want hoewel goblins die niet je naar je luisteren passen bij de lore, moet daar wel een limiet aan zitten.

Dit is overigens slechts het eerste deel van het interview. Deel 2 volgt spoedig en gaat dieper in op zaken als de veranderingen aan de User Interface.