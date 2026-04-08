In de trailer bestrijdt Sierra de Talon-organisatie op Watchpoint: Grand Mesa om te voorkomen dat zij hun plannen kunnen uitvoeren. De trailer heeft een blik op Sierra haar uitgebreide arsenaal. Je ziet haar primary fire, een laser geweer met hoge vuursnelheid, een grapple hook die haar mobility en positionering biedt en een harpoen-achtig projectiel dat zij via een scope kan afvuren. Als hitscan DPS belooft Sierra een veelzijdige aanvaller te worden die zowel op afstand als in directe gevechten effectief kan zijn.

Sierra zal beschikbaar zijn wanneer Season 2: Summit op 14 april wordt gelanceerd. Overwatch 2 is gratis speelbaar voor iedereen op console en PC

