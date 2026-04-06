De PlayStation 3 is het zwarte schaap van de consoles van de afgelopen twintig jaar. Dit komt niet omdat hij slecht was of bijvoorbeeld langzaam. Integendeel: de rekenkracht van de Cell processor die Sony gebruikte was bijzonder sterk. Het probleem zat hem echter in de architectuur van de processor, die ervoor zorgde dat ontwikkelaars zich in allerlei bochten moesten wringen om er fatsoenlijk een game op te kunnen laten draaien.

De architectuur van de Cell-processor was gebaseerd op de PowerPC Processing Unit (PPU) en was daarmee volledig anders dan de bekende processoren, zoals Intels x86- en x64-processoren. Voor de leek zal dit niet veel zeggen, maar dit betekent ook dat software heel anders moet 'praten' tegen zo'n processor.

Het maken van een game voor een console met een Cell-processor lastig, maar het emuleren van een dergelijke console met een dergelijke processor, waarmee jij dus de games kunt spelen op een moderne PC, is nog wel even wat stappen ingewikkelder. De ontwikkelaars van de emulator RPCS3 zijn al jaren bezig om dit zo goed mogelijk te doen en dit werkte eigenlijk altijd al verbazingwekkend goed.

Nu hebben ze echter aangegeven dat ze een verbetering hebben toegepast die ervoor zorgt dat de prestaties aanzienlijk worden verbeterd. Wil je zien hoe dit eruitziet? Bekijk dan onderstaande X-bericht