Uit een interview dat het Japanse Famitsu heeft gehouden met Game Director Takuto Edagawa, blijkt bijvoorbeeld dat men private servers zal introduceren voor Pokopia, al noemt het dit zelf het Cloud Island-systeem.

Private Servers in Minecraft, voor zij die dit lezen vanuit hun liefde voor Pokémon en zonder kennis van Minecraft, zijn werelden die losstaan van de sessies van individuele spelers. Hoewel het mogelijk is om samen in een persoon zijn wereld te duiken, kan het saai zijn als die al een fort heeft gebouwd en The End heeft bereikt. Door samen in een gloednieuwe random seed te duiken, kunnen jullie collectief opnieuw beginnen, zonder dat iemand progressie verliest. Dat niet alleen, maar die wereld blijft apart bewaard en kan door elke uitgenodigde speler worden verkend, zelfs als de persoon die het heeft aangemaakt niet online is.

In Pokopia werkt dit in principe hetzelfde. Hoewel de persoon die het eiland aanmaakt de ''eigenaar'' is en daarmee ook de gastheer, hoeft die niet thuis te zijn om gasten te ontvangen. Zolang iemand welkom is, kan die op elk moment de wereld verkennen en progressie maken. Het idee hierachter is dat je samen met vrienden naar een gezamenlijk doel kunt werken, zelfs als het maar zelden lukt om samen te spelen. Al is het ook gewoon mogelijk in één persoon zijn sessie te springen en die bijvoorbeeld te helpen met de missies van de story mode.

Dat men deze game niet ziet als zomaar een spin-off, blijkt tevens uit het interview. Volgens Edagawa is Pokopia het grootste project waar ontwikkelaar ω-Force ooit aan gewerkt heeft, al hebben Game Freak en The Pokémon Company ook voortdurend vingers in de pap gehad. Nieuwe designs werden samen gemaakt en verfijnd vanaf begin tot eind. Het resultaat daarvan mogen we 5 maart aanschouwen.