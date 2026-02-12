Met de release van 24 april als een stip aan de horizon, kon Capcom de kans natuurlijk niet laten liggen om het spel nog even onder de aandacht te brengen gedurende de State of Play. Iets wat het deed het op spectaculaire wijze.

In de trailer zien we hoe Hugh en Diana een gesimuleerde versie van New York verkennen, terwijl het meisje meer probeert te leren over ogenschijnlijk de enige overlevende mens op dit ruimtestation. Als het aan de AI ligt die de boel runt, wordt dat probleem echter snel opgelost door nóg sterkere vijanden te printen. Dat die ook nog ogen als nightmare fuel, is een mooie bijkomstigheid.