De ledemaatloze held van Ubisoft viert namelijk zijn derde verjaardag en ter ere daarvan heeft de uitgever de Rayman: 30th Anniversary Edition aangekondigd. Deze bundel geeft ons verschillende versies van de eerste Rayman, waaronder die voor de Game Boy en de iconische PS1-versie, gebundeld met exclusieve content van achter de schermen. Dat niet alleen, maar een nog nooit eerder getoond prototype is toegevoegd als een zesde versie! Een must-play voor de meest fanatieke fans dus! En die hebben geluk, want de game verschijnt morgen al.