De ledemaatloze held van Ubisoft viert namelijk zijn derde verjaardag en ter ere daarvan heeft de uitgever de Rayman: 30th Anniversary Edition aangekondigd. Deze bundel geeft ons verschillende versies van de eerste Rayman, waaronder die voor de Game Boy en de iconische PS1-versie, gebundeld met exclusieve content van achter de schermen. Dat niet alleen, maar een nog nooit eerder getoond prototype is toegevoegd als een zesde versie! Een must-play voor de meest fanatieke fans dus! En die hebben geluk, want de game verschijnt morgen al.
Platformers mogen dan wel niet meer zo dominant zijn als dat ze ooit waren, maar diens iconen leven nog altijd voort. Mario, Kirby, Donkey Kong, Ryu Hayabusa en zelfs Bubsy leven nog altijd voort. Maar vandaag willen wij het hebben over Rayman.
