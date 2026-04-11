Iemand die deze positie wenst te vervullen, zal zich bezig gaan houden met ''het bouwen van een nieuwe serverarchitectuur, zonder beperkt te worden door bestaande frameworks''. Hiermee is in ieder geval duidelijk dat het niet gaat om een evolutie van het bestaande concept, maar een complete overhaul van het voor ons zo bekende storefront.

Er zullen natuurlijk een hoop redenen zijn voor een dergelijke overhaul, maar kijkend naar de vacature is een belangrijke pijler multi-platform-ondersteuning. Sony brengt sommige van diens games ook naar PC, maar wie in bijvoorbeeld HELLDIVERS 2 of Marathon met andere spelers op andere platformen wil babbelen, zal moeten uitwijken naar zoiets als Discord. Een nieuw storefront met bijbehorende features op het PlayStation Network kan zorgen dat spelers binnen Sony's eigen ecosysteem blijven, waar ze dan hopelijk meer geld uitgeven. Ook mobiel wordt genoemd, maar daar gaat het waarschijnlijk over de PlayStation App, die dan bijvoorbeeld kan worden gebruikt om de PC-versie van PlayStation games aan te schaffen via PSN.

Een dergelijke overhaul lijkt misschien vreemd, gezien recente geluiden dat Sony overweegt diens singleplayer-titels niet meer naar PC te brengen, maar kijkend naar de functionaliteiten die prominent naar voren in de vacaturetekst, is er geen tegenstrijdigheid. Die lijken zich immers nog steeds te focussen op live-services en dat is nog altijd een markt waar Sony zich met volle overgave in gooit, getuige de recente reveal van Horizon Hunters Gathering.

Een belangrijke kanttekening om hierbij te plaatsen, is dat de tekst duidelijk aangeeft dat dit een project in zijn conceptfase is. Dit betekent dat de visie nog niet in steen gebeiteld staat en dat er tussen nu en lancering nog een hoop kan veranderen. Sony heeft echter klaarblijkelijk grote plannen voor diens PlayStation-merk, getuige ook het gelekte nieuwe dashboard.