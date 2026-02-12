Er valt te lezen dat spelers niet lang meer hoeven te wachten op een gratis upgrade voor beide games. De games worden namelijk op 17 februari voorzien van een update, waardoor ze geoptimaliseerd zijn voor de Switch 2. Beide games worden voorzien van zowel visuele als prestatieverbeteringen. De titels worden daarbij voorzien van een resolutie van 1440p wanneer het apparaat in de dock staat. In handheld-modus wordt dit 1080p. Daarbij wordt gemikt op 60 FPS.

Daarnaast wordt tevens gesproken over “geoptimaliseerde besturing” voor de Joy-Con 2-controllers. Dat moet resulteren in preciezere bewegingen en een verfijnde interactie met de spelwereld.

De ontwikkeling van Subnautica 2 door Unknown Worlds Entertainment verloopt echter allesbehalve soepel. Toch wordt er gesproken over een release later dit jaar. Om ervoor te zorgen dat deze titel niet vergeten wordt verscheen onderstaande Dev Vlog.