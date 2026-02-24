Een samenwerking van consumentenorganisaties en de Europese Unie besloot 81 headsets te onderzoeken op schadelijke stoffen. Hierbij kan worden gedacht aan chemicaliën die bijvoorbeeld dienen als vlamvertragers, maar dat is niet waardoor er nu ophef is ontstaan. Nee, daar mogen we de aanwezigheid van bisfenol voor bedanken. Deze stof wordt vaak gebruikt in plastic en metalen verpakkingen, en bleek gevaarlijk voor de volksgezondheid te zijn. Langdurige blootstelling kon een allergische reactie veroorzaken, het immuunsysteem aantasten en zelfs tot onvruchtbaarheid leiden! De Europese Unie heeft het daarom geheel terecht verboden.
Ondanks dit verbod zijn er dus een hoop producten op de markt die het goedje nog wel bevatten. Van de 81 headsets die in de test werden meegenomen, bevatte er ruim 50 een zekere mate hoeveelheid bisfenol. Niet allen genoeg om je zorgen over te maken, maar er waren er bij die op elk front de normen overschreden en dus als zeer gevaarlijk worden beschouwd. Winkels als MediaMarkt en Bol.com hebben daarom de producten per direct uit hun storefronts verwijderd, terwijl andere winkeliers als Action, Amazon en de Hema aan het Nederlandse AD hebben laten weten zich nog verdere stappen te beraden.
Benieuwd of jouw favoriete headset mogelijk ook gevaarlijk is? Hieronder kun je de lijst terugvinden. Belangrijk zijn vooral de eerste twee categorieën, daar die schadelijk zijn door het simpelweg te dragen. Categorie 3 wordt het pas gevaarlijk als er sprake is van schade aan bijvoorbeeld de kussens en dan moet je sowieso aan vervangen gaan denken, terwijl categorie 4 onvoldoende bevat voor een waarschuwing, zelfs als gewenste normen worden overschreden.
Hoogste risico (Categorie 1: Alles Rood)
- HyperX Cloud III Gaming Headset
- Razer Kraken V3
Hoog risico (Categorie 2: Rood op huidcontact)
- Action / OTL Technologies Super Mario
- Bose QuietComfort Headphones
- Logitech G733 LIGHTSPEED
- Oceania Trading Paw Patrol
- Qilive (Auchan) 600181408
- Sennheiser Momentum Wireless 4
- SteelSeries Arctis Nova 5
Veilig op huid, rood in totaal (Categorie 3)
- Beats Solo 4
- Beats Solo Buds
- Enjoy Music M6pop
- Fresh ’n Rebel Clam Junior
- GoGen MAXISLECHY
- Guess Wireless
- Haylou S35 ANC
- HEMA nijntje noise cancelling
- Jabra Elite 10 Gen 2
- JBL Wave Beam
- JBL Tour Pro 3
- JBL JR310BT
- Jlab Jbuds Lux ANC
- Jlab Kbuds Mini
- Marshall Motif II ANC
- My first care Care Buds
- Nextly Wireless cat ears
- Niceboy Hive Prodigy 4
- Panasonic RB-HX220BDEK
- Philips SHD8850
- Qilive (Auchan) 136030
- Samsung Galaxy Buds3 Pro
- Sennheiser Accentum True Wireless
- Sennheiser Accentum wireless
- Silvercrest (Lidl) True Wireless
- Skullcandy Grom Kids
- Sony Noise Cancelling WF-1000XMS
- Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Matig risico (Categorie 4)
- Buddyphones Connect Foldbar
- Hama Teens Guard
- JVC HA-KD7
- Kodak Wireless Max 400+
- LifeBee Digital Pro 40
- Lisciani Barbie fashion
- Maxell HP-BT350
- Onikuma X26
- Qilive (Auchan) Kids 600168061
- Shenzhen Weiqi Cool Black
- Sony Ult Wear
- Sony LinkBuds Fit
- Sony WF-C510
- Stealth C6 100 Light up
- Tigermedia rigerbuddies
- Tonies Lauscher 2.gen
Veilige headsets (Categorie 5: Groen)
- Action / OTL Pokémon
- Apple AirPods Pro 2. Gen
- Apple AirPods Max (2024)
- Bose QuietComfort Ultra
- claire’s Earbuds & winter caticorn
- Corsair HS80 RGB
- DONG QUAN SHUNXIN
- Dongguan Yuanze KZ EDX Pro
- Gjby Forever Wireless
- Hama Freedom Lit
- Huawei Free Buds Pro 3/4
- ISY (MediaMarkt) IHP-1001-BL
- JBL Tune 720BT
- JLab JBuddies Studio
- JMMO Kabellose
- kekz blue headphones
- Lexibook Squads 200
- Lzxibook Foldable Harry Potter
- Marshall Major V
- Onikuma B90 Cat Ears
- Pepco Dasaunds Kids
- Philips TAK4206
- Picun B8 Wireless
- Smyths Toys Eiskönigin
- Smyths Toys Spider-Man
- Sony WH-1000XM5
- Sony WH-CH720N
- Xinxu Wireless stereo
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie