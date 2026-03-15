Een belangrijk stukje context voor we aan dit nieuwsbericht beginnen, is dat het team dat deze remaster tot leven bracht, niet dezelfde is als degene die deze patch in elkaar gezet heeft. In plaats daarvan werd Magic Media ingehuurd, een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met zaken als de blockchain. Dus als je je na het lezen afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen, heb je hier al je eerste hint.

Terug naar Patch 5. Deze heeft op papier precies gedaan wat het beloofd heeft te doen. Meer zelfs. Zo zijn er een hele hoop bugs toegevoegd waar men met geen woord over heeft gerept. Ondertiteling die op het scherm blijft staan bijvoorbeeld, muziek die niet elkaar afwisselt, maar over elkaar heen gaat afspelen, en voice lines spelen op momenten totaal niet meer. Dat is echter nog niet eens het grootste probleem. Dat zijn de outfits.

Hoewel we natuurlijk niets hard kunnen maken, lijkt het er heel sterk op dat de nieuwe outfits voor Tomb Raider I•II•III Remastered zijn gemaakt door AI. In screenshots hieronder kun je voorbeelden zien van dingen die de community heeft aangehaald als bewijs hiervan. Na het gezien te hebben, kunnen we enkel stellen dat als het niet met GenAI is gemaakt, Magic Media zich nog dieper zou moeten schamen dan wanneer ze zich er wel zo gemakkelijk vanaf zouden hebben gemaakt. De slordigheid ervan staat immers buiten kijf.