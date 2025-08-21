Town to City is kun je zien als een cozy citybuilder met micromanagement en Franse invloeden. Dat houdt in dat je je eigen stad ontwerpt en je bewoners tevreden moet zien te houden in een omgeving die inderdaad nogal Frans aandoet, ook de muziek in de trailer deelt daarin mee.

De stijl van de game is kenmerkend te noemen. Zeker gezien het feit dat deze stijl vaak garant staan voor het slopen van de omgeving. In Town to City gebruik je de stijl om, in zekere mate, vrij te kunnen creëren. De komt komt op 16 september beschikbaar in Early Access op steam. Ben je nog niet helemaal overtuigd na de onderstaande trailer, dan kun je de game ook zelf uitproberen: er is namelijk een demo te downloaden van Steam. Of de game op een later moment ook naar de console komt, is nog niet bekend.