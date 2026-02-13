Maar ondanks dit alles heeft Ubisoft het toch sterk gedaan in het derde kwartaal van 2025 tot 2026. Zo hebben ze een netto boeking van € 1,1 miljard gerapporteerd; dat is een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar.

Dit is volgens Ubisoft vooral te danken aan Assassin's Creed, die het laatste kwartaal overpresteerd heeft. Maar ook Avatar en Rainbow Six worden aangekaart als de reden dat Ubisoft het financieel goed doet.