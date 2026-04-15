De laatste update die nu getest wordt door insiders, bevat een aantal verbeteringen die zijn gebaseerd op feedback van de fans waar jaren niks mee gedaan werd. Dit zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde games van de achievements-lijst te verbergen. Ook is er een subtiele visuele update toegevoegd bij de games waar je al de achievements hebt behaald. Maar als we het bericht op X van Asha mogen geloven, is dit pas het begin.
Er is namelijk een speciaal team opgezet wat puur bezig is met de feedback van de fans. Onder deze feedback valt ook de vraag naar een equivalent van de platina trophies die PlayStation heeft. Of dit er gaat komen of in welke vorm is nog niet bekend.
