De Leaf Statue is een stevig, klassiek Animal Crossing-bladicoon dat prominent kan worden neergezet en oplicht. Je kunt het standbeeld eindeloos aan- en uitzetten en plaatsen in je wereld. Naast het jubileum cadeau krijgen spelers ook een brief in hun brievenbus die luidt:

Beste vrienden,

Het is 25 jaar geleden sinds 14-04-2001. Er werd gezegd: “Beter dan één is twee, beter dan twee is vier, en beter dan vier is... velen.” En er zijn er inmiddels zó veel van jullie! Dank jullie wel. Geniet van jullie eilanden, op jullie eigen manier.

Met vriendelijke groet, Nintendo

De in-game brief is voorzien van een postzegel met het Nintendo 64-logo, waarop de eerste Animal Crossing verscheen.

Als spelers kunnen we nu genieten van ons “nieuwe blad”, terwijl we wachten op nieuws over de nieuwe Animal Crossing-game voor de Switch 2.