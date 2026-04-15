Al een tijdje doen er geruchten de ronde dat er een remake aankomt van Assassin’s Creed Black Flag. Recente berichten uit de geruchtenmolen wijzen op een lancering in april voor een game die waarschijnlijk Assassin’s Creed Black Flag Resynced zal heten.

Meer recent hebben we te horen gekregen dat de game nieuwe verhaallijnen en personages zal bevatten. Dit blijkt uit de spelbeschrijving die is opgedoken in het Indonesische Game Ratings System (IGRSDB). De game heeft bovendien een 18+ leeftijdsclassificatie gekregen en zou verschijnen op meerdere platforms: pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

Opvallend genoeg is er geen vermelding van de Nintendo Switch 2. Dit is opmerkelijk, aangezien Assassin’s Creed: Shadows wel is uitgebracht op Nintendo’s handheld.