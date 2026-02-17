Veel PC-gamers zijn gewend dat het installeren van games een eitje is, maar bij Unreal Tournament komt er iets meer bij kijken. Dit houdt uiteraard niet in dat het niet makkelijk is, je hebt er verder geen technische kennis voor nodig. Daarom hieronder een korte uitleg hoe je de game moet installeren:

Download de installer vanaf de OldUnreal website. Voer de installer uit en volg de instructies. De gamefiles van UT2004 worden via die installer gedownload vanaf de Internet Archive. Dit is omdat OldUnreal de game niet zelf mag hosten om te downloaden. Na het installeren ga je naar GitHub om de community patch te downloaden. Kies hier voor de versie die aansluit op jouw operating system (Windows, macOS of Linux). Open het ZIP-bestand die de patch bevat en pak de inhuid uit naar de map waar je de installer Unreal Tournament 2004 hebt laten installeren. Je kunt de bestaande mappen en bestanden simpelweg overschrijven.

Mocht het je niet lukken om de installatie te voltooien, kom dan vooral even binnen bij onze discord en dan helpen wij je verder.

Dit is de eerste patch voor Unreal Tournament 2004 sinds zo'n twintig jaar en bevat vele fixes, verbeteringen, een nieuwe renderer en nog veel meer. Hou er ook rekening mee dat die dus pas een eerste patch is: er kunnen bugs in de game zitten en mede daarom zullen er op zeker meerdere patches volgen.

Laten we met z'n allen deze game massaal gaan spelen en ervoor zorgen dat Unreal Tournament 2004 weer de grootste en beste shooter wordt en dan kunnen we wellicht stiekem hopen dat ook de huidige generatie consoles deze game kunnen gaan draaien. Daarnaast heeft UT2004 ook gewoon spelers nodig om levensvatbaar te blijven en dat zijn wij. Als je bang bent om aan gort geschoten te worden: Unreal Tournament 2004 bevat een zeer robuust bot-systeem waartegen je lekker kan oefenen, voordat je het durft op te nemen tegen andere spelers.

Oh, en campen doen we niet aan in UT2004: er zit een camper alert in de game!

Happy fragging!