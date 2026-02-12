Discord wil namelijk vanaf volgende maand een leeftijdsverificatie gaan verplichten. Dit hebben ze bevestigd in een blogpost. Nu is dat op zichzelf niet zo'n probleem. Er zijn meerdere bedrijven die dit doen, YouTube bijvoorbeeld. Echter, wat veel mensen voor het hoofd stoot, is de manier waarop. Discord wil gaan afdwingen dat mensen hun leeftijd verifiëren door middel van een video selfie of door een kopie van je ID-kaart op te sturen.

Totdat je dit gedaan hebt, staat standaard de tienermodus aan. Met deze instellingen kan een gebruiker geen toegang krijgen tot bepaalde kanalen en chatgroepen of foto's met gevoelige of seksuele content bekijken. Verder zullen berichten van onbekenden in een aparte inbox worden gezet, en krijgen gebruikers een waarschuwingsmelding als ze een vriendschapsverzoek krijgen van onbekenden. Dit is natuurlijk bedoeld om de gebruiker in bescherming te nemen tegen onder andere potentiële criminele activiteiten van derden, die helaas steeds vaker voorkomen en welke ook Discord als medium gevonden hebben.

Niet iedereen zal zijn of haar leeftijd hoeven te verifiëren. Dit zal enkel nodig zijn wanneer de app niet kan bepalen of de gebruiker volwassen is. Discord draait namelijk een programma op de achtergrond dat controleert of het account bij een volwassene of tiener behoort. Discord's Global Head of Product Policy, Savannah Badalich, bevestigt dit zelf in een interview met The Verge:

“Voor de meeste volwassenen is leeftijdsverificatie niet nodig, omdat het leeftijdsvoorspellingsmodel van Discord gebruikmaakt van accountinformatie, zoals de duur van het account, apparaat- en activiteitsgegevens en geaggregeerde, algemene patronen binnen Discord-gemeenschappen. Discord gebruikt in dit proces geen privéberichten of andere berichtinhoud.”

Het probleem dat veel mensen hier echter mee hebben, is dat de gegevens die je stuurt voor de verificatie naar de vendor partners van Discord gestuurd worden. Hun grootste aandeelhouder is echter Chinees, waardoor het vertrouwen van veel mensen meteen al verdwijnt. Vertrouwen dat al eerder geschaad was toen in oktober vorig jaar bleek dat onder andere de identiteitsbewijzen van tienduizenden gebruikers waren gelekt via een externe partij.

Discord geeft zelf aan veiligheid hoog in het vaandel te hebben staan en dat ze dus ook direct na de hack hun zaken met deze partner hebben beëindigd. Maar de nare nasmaak die mensen hierbij hebben, verdwijnt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Het is dus ook niet vreemd om te zien dat zoekopdrachten naar de term "Discord alternatives" van de ene op de andere dag gestegen zijn met 10.000%, nadat Discord hun plannen voor de leeftijdsverificatie bekend heeft gemaakt.