De duistere RPG verschijnt namelijk op 5 juni, een maand waarin traditioneel nauwelijks grotere games verschijnen en nog voor het geweld dat de Summer Game Fest heet. Dit is echter geen teken van een gebrek aan vertrouwen van het bedrijf, daar ''het project nooit ging over 'goed genoeg'. Het gaat om het laten ogen en voelen als 'Gothic' in elke hoek van de wereld. En dat kon enkel worden bereikt door véél meer iteraties dan in het gemiddelde project. Dit is waarom Gothic 1 Remake niet verschijnt in begin 2026, noch laat erin. Het verschijnt precies wanneer het moet komen,'' zo valt te lezen in de aankondiging.
We weten eindelijk wanneer de Gothic Remake verschijnt
Hou je zomer maar vast vrij
Door Sil Hendriks
Gothic Remake, zonder twijfel een van de meest ambitieuze remakes die THQ Nordic heeft uitgebracht sinds het IP na IP heeft verkregen, heeft eindelijk een release date gekregen. En de uitgever is niet van plan te gaan ruziën voor de ruimte.
