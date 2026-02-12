De duistere RPG verschijnt namelijk op 5 juni, een maand waarin traditioneel nauwelijks grotere games verschijnen en nog voor het geweld dat de Summer Game Fest heet. Dit is echter geen teken van een gebrek aan vertrouwen van het bedrijf, daar ''het project nooit ging over 'goed genoeg'. Het gaat om het laten ogen en voelen als 'Gothic' in elke hoek van de wereld. En dat kon enkel worden bereikt door véél meer iteraties dan in het gemiddelde project. Dit is waarom Gothic 1 Remake niet verschijnt in begin 2026, noch laat erin. Het verschijnt precies wanneer het moet komen,'' zo valt te lezen in de aankondiging.