Nintendo lanceert vandaag Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition voor de Switch 2. De sciencefiction-RPG speelt zich af in 2054 wanneer de aarde verwoest is en een klein groepje overlevenden neergestort is op de mysterieuze planeet Mira. Spelers vechten zich een weg door een enorme open wereld met een actievol gevechtssysteem waarin je speciale aanvallen combineert met gigantische Skells, dat zijn mechanische exoskelet robots die kunnen vliegen en transformeren in allerlei voertuigen.