De Switch 2-versie komt natuurlijk met verbeterde prestaties en scherpere visuals ten opzichte van de originele release. De game speelt aan 60FPS en is speelbaar op een 4K resolutie. Wie de game al op Switch 1 heeft, kan vanaf nu een upgradepakket aanschaffen. De fysieke versie verschijnt later dit jaar op 16 april.
Naast Xenoblade Chronicles X draaien ook Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2 en Xenoblade Chronicles 3 op de Switch 1. Fans hopen nu dat het een kwestie van tijd is voordat Nintendo ook deze titels van een technische upgrade voorziet om optimaal te profiteren van de krachtigere hardware van de Switch 2.
